Mercedes-Benz обновил электрический кроссовер EQB

Компания Mercedes-Benz провела небольшую модернизацию своего роскошного электрического кроссовера EQB. Несмотря на то, что механически машина осталась практически неизменной, ей достался немного модернизированный дизайн, а также ряд небольших доработок в салон.

Внешне отличить новый EQB от старого можно будет по дизайну панели, которая в автомобилях с ДВС называется радиаторной решеткой. Ей достался новый рисунок в виде звезд, как на других автомобилях серии EQ.

Над этой деталью экстерьера расположилась светодиодная лента во всю ширину капота, соединяющая между собой дневные ходовые огни и подчеркивающая ширину автомобиля, а снизу иной бампер.

Корма, в свою очередь, поменялась не так серьезно, обзаведясь только новой «начинкой» фонарей.

Куда большие перемены произошли внутри кроссовера, где теперь установлено рулевое колесо Mercedes-Benz последнего поколения с тремя двойными спицами и сенсорными кнопками.

Обновилась и мультимедийная система MBUX, 10,25-дюймовый дисплей которой получил новое программное обеспечение и стал демонстрировать более качественную картинку.

Продавать новый EQB будут как в 5-местной версии, так и 7-местной конфигурации, которую предложат в качестве опции.

Двигатели в машине останутся прежними – это электромоторы мощностью 188, 225 и 288 лошадиных сил, связку которым составит безальтернативная тяговая батарея на 70,5 кВт/ч. Но отныне она будет поддерживать систему зарядки Plug & Charge, как в Tesla, упрощающей авторизацию на станциях.

В продажу новый Mercedes EQB должен поступить в первой половине 2024 года.