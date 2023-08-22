Новый кроссовер Suzuki с «нулевым» расходом топлива: раскрыты подробности

В январе 2022 года Suzuki представила концепт-кар под названием eVX, попутно рассказав, что он является предвестником первой серийной электрической модели в линейке японского автопроизводителя.

С тех пор «товарный» кроссовер успел выехать на тесты, а также обзавестись рядом технических подробностей, неизвестных ранее.

Как и многие автопроизводители, Suzuki использует летний период для того, чтобы испытать будущий электрокар в условиях сильной европейской жары, поскольку колебания температуры могут в значительной степени влиять на производительность подобного вида техники.

Предполагается, что длина eVX составит 4,3-метра. Машина получит дизайн, схожий с концептом, обзаведясь ярко выраженными колесными арками, спойлером на пятой двери, «скрытыми» задними дверными ручками, а также зарядными люком, расположенном в левом переднем крыле.

О силовой установке электрического «паркетника» пока ничего неизвестно, но концепт-кар образца прошлого года комплектовался тяговой батареей емкостью 60 кВт/ч. Если серийному кроссоверу достанется точно такой же аккумулятор, то можно будет рассчитывать на запас хода более 400 километров.

Несмотря на то, что автомобиль заявлен как электрический, ему окажется положена система полного привода. Впрочем, подробностей о том, как она будет реализована, пока нет.

Производство Suzuki eVX наладят в Индии, после чего он поступит в продажу как в стране выпуска, так и в Европе, где его ждут ориентировочно к 2025 году.