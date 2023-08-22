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Новый кроссовер Suzuki с «нулевым» расходом топлива: раскрыты подробности

Он выйдет в продажу в Европе в 2025 году 

Текст: Алиса Шашкова
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В январе 2022 года Suzuki представила концепт-кар под названием eVX, попутно рассказав, что он является предвестником первой серийной электрической модели в линейке японского автопроизводителя.

С тех пор «товарный» кроссовер успел выехать на тесты, а также обзавестись рядом технических подробностей, неизвестных ранее.

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Как и многие автопроизводители, Suzuki использует летний период для того, чтобы испытать будущий электрокар в условиях сильной европейской жары, поскольку колебания температуры могут в значительной степени влиять на производительность подобного вида техники.

suzuki evx prototype 2023 camo avd2 mk bd 0

Предполагается, что длина eVX составит 4,3-метра. Машина получит дизайн, схожий с концептом, обзаведясь ярко выраженными колесными арками, спойлером на пятой двери, «скрытыми» задними дверными ручками, а также зарядными люком, расположенном в левом переднем крыле.

suzuki evx prototype 2023 camo ard mk bd 0

О силовой установке электрического «паркетника» пока ничего неизвестно, но концепт-кар образца прошлого года комплектовался тяговой батареей емкостью 60 кВт/ч. Если серийному кроссоверу достанется точно такой же аккумулятор, то можно будет рассчитывать на запас хода более 400 километров.

Несмотря на то, что автомобиль заявлен как электрический, ему окажется положена система полного привода. Впрочем, подробностей о том, как она будет реализована, пока нет. 

Производство Suzuki eVX наладят в Индии, после чего он поступит в продажу как в стране выпуска, так и в Европе, где его ждут ориентировочно к 2025 году. 

Источник:Largus
Фото:Largus

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