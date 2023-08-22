Самый дешевый в мире купе-кроссовер за 850 тысяч рублей выходит на новые рынки

В конце апреля компания Suzuki представила в Индии новый купеобразный кроссовер Fronx, который удивил своей доступной ценой. При пересчете на рубли она оказалась равна 850 тысячам рублей, что является самым низким показателем для машин такого класса.

Уже тогда предполагалось, что автомобиль имеет перспективы появится за пределами индийского рынка, и накануне эта информация подтвердилась.

По информации издания «ICN», кросс-купе Suzuki Fronx начали поставлять в Южную Африку. На новый для себя рынок сбыта автомобиль поступает в двух вариантах оснащения – GL и GLX, но отличается от индийского варианта двигателем.

Если в стране производства Fronx комплектуют 1,2-литровым бензиновым атмосферником на 90 л.с. и 1-литровым турбомотором мощностью 100 «сил», то южноафриканскому кроссоверу достался 1,5-литровый безнаддувный двигатель с индексом K15B от Suzuki Grand Vitara, выдающий 102 лошадиные силы и 138 Нм.

Трансмиссий на выбор оказалось также две – 5-скоростная «механика» и 4-диапазонный «автомат» (в Индии это 6-ступенчатая АКПП). Привод, как и в случае с первоначальным вариантом Fronx может быть только передним.

Учитывая новый рынок сбыта для этой модели, а также тесное партнерство России со странами Африки, не исключено, что кроссоверы Suzuki Fronx со временем смогут добраться и до нашего рынка (по параллельному импорту).

Правда рассчитывать на ту же цену, которую просят за эту модель в мире, не стоит. Кроссовер окажется гораздо дороже заявленных в Индии 746 тысяч рупий или 850 тысяч рублей по актуальному курсу.