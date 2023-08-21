Появились первые изображения корейского аналога BMW X6 и Audi Q8

Компания Genesis, входящая в состав концерна Hyundai, работает над новым кроссовером, который расположится в молодежном сегменте кросс-купе, где навяжет конкуренцию таким грандам как: BMW X6 и Audi Q8. Как будет выглядеть такой автомобиль накануне показали независимые дизайнеры из ателье «NY Mammoth».

Автомобильные художники нарисовали Genesis GV80 Coupe с того ракурса, с которого стоит ожидать все его отличия от обычной «восьмидесятки», то есть примерно в три четверти сзади.

Подготавливая рендеры, на которых купеобразный корейский кроссовер показан сразу в нескольких цветовых вариантах, дизайнеры черпали вдохновение с прототипов этой модели, то и дело попадающих в объективы фотошпионов (на фото выше).

Как можно заметить на изображениях, основная разница между простым GV80 и его вариантом Coupe будет заключаться в более покатой линии крыши у кросс-купе, что практически гарантировано съест пространство для голов пассажиров второго ряда, а также сократит объем багажника.

На крышке багажника появится спойлер, а задние фонари, как и в случае с простым GV80, будут иметь раздельную форму. Дополнит общую картину сниженный дорожный просвет, четыре патрубка выхлопа и увеличенный диффузор сзади.

Технические характеристики новинки пока не раскрываются, но есть основания полагать, что версии Coupe достанутся точно такие же моторы, что и обычному GV80, то есть 300-сильная 2,5-литровая бензиновая «четверка» и 375-сильный V6 объемом 3,5-литра.

В Европе продавать купе корейцы смогут с дизельным двигателем, выдающим 268 л.с.

Сроки премьеры GV80 Coupe пока не раскрываются, но в Южной Корее ждут дебюта такого кроссовера ориентировочно в конце этого – начале следующего года.