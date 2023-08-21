В Россию начали ввозить самый дешевый кроссовер Honda

Автомобили Honda долгое время были одними из самых популярных японских машин в нашей стране, но в определенный момент продажи компании пошли на спад, а в 2021 году она объявила о том, что покинет российский рынок. Сейчас поставками «Хонд» в РФ занимаются «серые» дилеры, некоторые из которых привозят весьма необычные для нашего рынка модели.

По информации Daily-Motor.Ru, в России появились кроссоверы Honda HR-V 2023 года выпуска. Их поставки организовало несколько крупных компаний, ориентированных на параллельный импорт.

Эта модель является одной из самых популярных в линейке Honda за границей. И это немудрено, учитывая, что она считается наиболее дешевым кроссовером в SUV-гамме компании.

Длина HR-V составляет 4,5-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 1,6-метра. Размер колесной базы равен 2,6-метрам. В Россию такие кроссоверы поступают из Китая, где их комплектуют безальтернативной гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбомотора.

Ее мощность равна 182 лошадиным силам, а расход топлива на 100 километров в среднем составляет 6,3-литра. Трансмиссия – вариатор.

Список оснащения параллельно импортированных в РФ HR-V включает в себя: антиблокировочную систему ABS, а также системы распределения тормозного усилия EBD/СBC.

Кроме того, в арсенал машины входят: система стабилизации кузова, противо-буксовочная система, система контроля давления в шинах, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и многое другое.

Несмотря на то, что в гамме Honda HR-V считается самым доступным кроссовером, в России такие машины стоят недешево. Минимальная цена за автомобиль 2023 года составляет 3 миллиона 520 тысяч рублей.