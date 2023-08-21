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Новый Chevrolet K5 Blazer показали на первых изображениях

Для культового внедорожника готовят преемника?

Текст: Алексей Шмидт
Chevy K5 Blazer a 1536x864 1

Компания General Motors выложила в Сеть первые изображения преемника культового внедорожника K5 Blazer. Планов по выпуску такой машины пока нет, но сам факт появления официальных скетчей наводит на некоторые мысли на этот счет.

Автором картинок является дизайнер GM Дарби Джин Барбер, опубликовавший их в официальных аккаунтах General Motors Design в соцсетях.

На визуализации продемонстрирован полностью электрический преемник K5 Blazer, который сохранил 2-дверный стиль кузова, но обзавелся современным и привлекательным дизайном в стиле нынешних «Шевроле».

Chevy K5 Blazer

Спереди бросаются в глаза светодиодные фары и отсутствие традиционной радиаторной решетки, которую заменяет черная пластина.

Машине достались большие черные колеса, обутые в «зубастые» внедорожные покрышки. Дизайнер нарисовал автомобилю квадратные колесные арки, нанеся на окантовку лобового стекла, крышу, а также стойки глянцевое черное покрытие.

Chevy K5 Blazer ab

Венчает картину набор светодиодных задних фонарей, каждый из которых состоит из пяти горизонтальных полос, плюс спойлер, протянувшийся от крыши, и черный бампер. 

Техническая сторона виртуального концепта не раскрывается, но известно, что это должен быть автомобиль, работающий за счет нескольких электромоторов и литий-ионной батареи. 

Источник:Carscoops
Фото:GM Design

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