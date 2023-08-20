В Россию привезли новую, но ненастоящую Toyota за 2,5 млн рублей

В последнее время на российском рынке стали завсегдатаями модели компании Toyota, которые ранее у нас официально не продавались. Недавно в этом списке произошло очередное пополнение автомобилем, но не обычным максимально подходящим под требования больших семей. А еще он не совсем настоящая «Тойота».

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения «серых» дилеров, в Россию привезли небольшую партию машин Toyota Rumion. Это минивэн бюджетного класса, который продается в странах Юго-Восточной Азии и Африке, пользуясь там отличным спросом.

Особенность этой модели заключается в том, что она является не совсем настоящей «Тойотой». Эта машина – продукт бейдж-инжиниринга, реализованный в рамках сотрудничества с Suzuki.

Несмотря на логотипы Toyota и немного измененный дизайн передней части машины такой минивэн полностью копирует вэн Suzuki Ertiga. В качестве двигателя для него используется безальтернативный 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 105 лошадиных сил, тогда как оригинальная модель от Suzuki продается в Азии еще и с дизельным мотором.

В Россию приехала партия Toyota Rumion 2023 года выпуска, оснащенных автоматической коробкой передач. Привод – только передний. В их арсенал входит мультимедийная система с сенсорным дисплеем, климат-контроль и многое другое.

При длине в 4,4-метра (колесная база 2,7-метра) внутри таких минивэнов размещены три ряда сидений, позволяющих с комфортом разместиться семьям в количестве до семи человек.

Что касается цен, то за параллельно импортированные Toyota Rumion в РФ просят от 2 миллионов 500 тысяч рублей.