Новое поколение Suzuki Swift – раскрыты подробности

Suzuki готовится к глобальному обновлению одной из своих самых популярных моделей на мировом рынке – Swift. Японская 5-дверка перейдет в пятое поколение уже в октябре этого года. Учитывая, что премьера машины уже совсем близка, постепенно в Сети появляется все больше и больше подробностей об этом проекте.

По информации японских СМИ, в частности портала «Car-Research», внешне новый Swift ожидают эволюционные изменения, заключающиеся в осовремененном экстерьере. Хэтчбек может получить другие фары, радиаторную решетку, капот и бампера, а также слегка пересмотренные боковины с расширенными колесными арками.

Техническая часть машины включит в себя новую гибридную силовую установку на базе 1,2-литрового 3-цилиндрового бензинового мотора от Toyota, работающего по циклу Аткинсона.

Ходят слухи, что топливная экономичность нового «Свифт» заметно прибавит по сравнению с предшественником, став чуть ли не лучшей в классе. Впрочем, показатели расхода топлива таких машин раскроют ближе к их премьере.

Комплексные изменения должны затронуть не только внешнюю и техническую стороны Swift, но и его интерьер.

Инсайдеры утверждают, что хэтчбеку достанется новейшая мультимедийная система SmartPlayPro+, поддерживающая беспроводные протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Дополнить ее должна полностью цифровая панель приборов, беспроводная зарядка для смартфона, HUD-дисплей (проекция) и камера кругового обзора.