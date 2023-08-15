Новый большой кроссовер Mazda показали на первых изображениях

Вслед за уже активно продающимся кроссовером CX-60, а также более крупным CX-90, продающимся сейчас в США, японский автопроизводитель Mazda готовится расширить линейку моделей SUV, построенных на новой заднеприводной платформе, выпуском еще одного автомобиля. Для него зарезервирован индекс CX-80, а в качестве срока премьеры указана осень 2023 года.

Накануне в японских СМИ появились первые изображения, а также подробности об этом автомобиле.

Судя по рендерам, новинке Mazda должна достаться внешность, которая ранее была опробована в моделях CX-60 и CX-90 с высоким и длинным капотом, широкой радиаторной решеткой, а также необычными блоками фар, состыкованными с хромированной окантовкой «гриля».

Как будет выглядеть корма машины не показали, но, скорее всего, она также будет повторять своих родственников по модельной линейке, получив узкие светодиодные фары и массивный бампер.

Внутри CX-80 расположится три ряда сидений, а дизайн салона скроят по лекалам тех же CX-60 и CX-90.

У «шестидесятки» новинка Mazda унаследует сразу два варианта силовых агрегатов, установленных под капотом поперечно, включая 2,5-литровую рядную бензиновую «четверку» и 3,3-литровый дизель с электрическим довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. В качестве трансмиссии выступит «автомат».

В базе можно будет рассчитывать на задний привод, тогда как более дорогие комплектации предложат в полноприводном варианте.