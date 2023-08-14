Hyundai возродит «корейский Паджеро»: первые изображения нового Galloper

Hyundai Galloper дебютировал в 1991 году для конкуренции с SsangYong Korando. За свои внедорожные качества машину даже прозвали «корейским Паджеро». Но она демонстрировала не только высокий уровень проходимости, но еще и стоила недорого и почти не ломалась.

Спустя без малого 20 лет Galloper собирается вернуться в модельный ряд корейского автопроизводителя, но уже в современном исполнении.

Как может выглядеть такой автомобиль сразу в нескольких цветовых вариантах показали на рендерах независимые дизайнеры с канала «NY Mammoth».

Судя по получившимся изображениям, возрожденный Hyundai Galloper может получить форм-фактор, который недавно дебютировал в новом Santa Fe.

Речь идет об оквадраченном кузове, который намекает на внедорожные возможности автомобиля, а также является отсылкой к оригинальной модели.

Как и «Санта Фе», новому «Галлоперу» должны достаться H-образные светодиодные дневные ходовые огни, а также необычный дизайн переднего бампера. Кроме того, у него будут новомодные скрытые в кузове дверные ручки.

Что касается технической части, то несмотря на планы по возрождению, Galloper вряд ли окажется внедорожником. Вместо этого его ждет немного другая роль – большого кроссовера.

Подробностей о том, какими двигателями собираются его комплектовать, пока нет, но не исключено, что машину сделают полностью электрической, чтобы конкурировать с такими моделями как Ford Bronco и Jeep Wrangler.

Премьера нового Hyundai Galloper должна состояться в ближайшие несколько лет.