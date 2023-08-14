У Toyota будет собственный самый дешевый купе-кроссовер

В начале июня компания Suzuki представила новый купеобразный кроссовер под названием Fronx, который стал самым доступным кросс-купе на планете с ценой при пересчете на российскую валюту примерно в 750 тысяч рублей (сейчас, из-за девальвации рубля, разумеется, гораздо дороже).

Теперь же стало известно, что точно такой же «паркетник» готовит Toyota. Причем он будет техническим клоном Fronx.

Накануне выяснилось, что «тойотовцы» зарегистрировали новый товарный знак «Urban Cruiser Taisor». Индийские СМИ уверены, что это название будет использовано в альтернативной версии кроссовера Fronx.

Дело в том, что Toyota и Suzuki имеют давние партнерские отношения и на ряде рынков используют стратегию бейдж-инжиниринга, то есть объединяют линейки своих моделей под разными именами.

Если слухи окажутся верны, то длина Urban Cruiser Taisor окажется чуть меньше 4-метров, ширина – 1,7-метра, высота – 1,5-метра, а размер колесной базы составит 2,5-метра. Точно такие же габариты имеет Suzuki Fronx.

Машине должен достаться собственный внешний облик с характерными визуальными элементами для моделей Toyota, а также собственный интерьер.

Что касается линейки двигателей, то она будет скопирована с оригинала. Suzuki Fronx комплектуется двумя вариантами бензиновых агрегатов – атмосферником и турбомотором.

Отдача первого составляет 90 лошадиных сил, а второго 100 л.с. Связку обоим могут составлять как 5-ступенчатая МКПП, так и «робот» и даже классический «автомат». Но привод – только передний.

В продажу новинка Toyota может поступить в конце этого – начале следующего года. Основными рынками сбыта такого кроссовера станут страны Юго-Восточной Азии.