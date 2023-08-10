Раскрыта секретная функция солнцезащитных козырьков в автомобиле, о которой мало кто знает

Солнцезащитный козырек – это элемент салона, которым оснащаются все автомобили. Причем он есть как со стороны водителя, так и пассажира. Его главное назначение – блокирование прямых солнечных лучей для улучшения видимости и комфорта седоков спереди. Впрочем, у этой детали есть одна скрытая функция, о которой мало кто знает.

Яркий солнечный свет в зависимости от направления движения часто проникает через боковые стекла, чем может сильно раздражать и ослеплять как пассажира, так и водителя.

Для того, чтобы избавиться от этой напасти, в таких обязательных автомобильных аксессуарах предусмотрена возможность их отстегивания от крепления и поворота на 90 градусов.

После этого достаточно выдвинуть их в сторону задних сидений, тем самым перекрыв оставшееся пространство, через которое в салон могут попадать солнечные лучи.

Раскладывание солнцезащитного козырька создает физический барьер между водителем или пассажиром и солнечным светом, помогая уменьшить блики и нагрузку на глаза, что особенно важно при езде в солнечные дни или при движении в направлении заката.

Помимо защиты от солнечных лучей такой лайфхак позволяет сохранить шею от сквозняка тем, кто предпочитает не закрывать окна во время поездок по трассе.