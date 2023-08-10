Mitsubishi представила новый бюджетный кроссовер

Японская автомобильная марка Mitsubishi провела официальную премьеру нового бюджетного кроссовера в своей линейке, названного Xforce. Автомобиль оказался самым дешевым в SUV-гамме автопроизводителя и будет продаваться как в Африке и США, так и в странах юго-восточной Азии, откуда имеет перспективы приехать (по параллельному импорту) в том числе и в Россию.

Премьера «паркетника» состоялась на специальном мероприятии в Индонезии. Длина Xforce составила 4390 мм, ширина оказалась равна 1810 мм, высота – 1660 мм, а колесная база растянулась на 2650 мм. Таким образом, эта модель оказалась близка к другому популярному кроссоверу марки – ASX.

Автомобилю достался дизайн, схожий с прототипом XFC, характерными особенностями которого стали высокая линия капота, необычная радиаторная решетка и Y-образная головная оптика, сочетающаяся с точно такой же формой задних фонарей.

Внутри Xforce установили цифровую комбинацию приборов и большой экран мультимедийной системы диагональю 12,3-дюйма. Список оснащения кроссовера включил в себя акустическую систему фирмы Yamaha, 2-зонный «климат», беспроводную зарядку для гаджетов и многое другое.

В качестве двигателя для новинки Mitsubishi оказался заявлен полуторалитровый бензиновый мотор, выдающий 105 «сил». Трансмиссия – вариатор. В перспективе у Xforce появится еще и гибридная версия.

Несмотря на свою принадлежность к сегменту SUV, полного привода у кроссовера не будет. Зато можно рассчитывать на приличный по меркам этого класса дорожный просвет в 222 мм.

Ценник на машину уже объявлен. За нее будут просить от 20 тысяч долларов или чуть меньше 2 миллионов рублей по текущему курсу. В продажу кроссовер поступит в ближайшее время.