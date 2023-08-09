В Россию начали завозить один из самых маленьких и экономичных кроссоверов Volkswagen

Volkswagen полностью разорвал свои отношения с российским рынком, но только по официальным каналам, тогда как параллельные импортеры продолжают ввозить в РФ автомобили этой компании. Очередным пополнением линейки немецкого бренда у нас стал кроссовер, который является одним из самых компактных и экономичных в SUV-гамме автопроизводителя.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию начали завозить «паркетник» VW T-Roc. Эта модель представляет собой небольшой «паркетник», длина которого составляет всего 4,2-метра, а расстояние между осями равно 2,6-метрам, что сопоставимо с Volkswagen Golf. В модельном ряду «Фольксваген» она располагается на ступеньку ниже Tiguan.

Несмотря на столь компактные габариты, объем багажника T-Roc является одним из самых больших в классе – 445 литров, а при сложенных сидениях заднего ряда этот показатель можно увеличить до 1290 литров.

В Россию поступают машины 2023 года выпуска, которые приводятся в движение 1,5-литровым турбомотором TSI, выдающим 150 лошадиных сил. Пару ему составляет роботизированная трансмиссия DSG. Привод – только передний.

Согласно паспортным характеристикам, в таком оснащении T-Roc расходует в городском режиме 6,6-литров на 100 километров, а на шоссе этот показатель и вовсе составляет всего 4,6-литра на 100 км.

Цены на параллельно импортированные в РФ Volkswagen T-Roc стартуют с отметки в 2 миллиона 895 тысяч рублей.