Во Франции спрогнозировали, как будет выглядеть абсолютно новый Duster

Разработка нового поколения кроссовера Duster идет полным ходом, но его дебюта стоит ждать не раньше середины 2024 года. Как будет выглядеть автомобиль пока неизвестно, так что приходится ориентироваться на сильно закамуфлированные прототипы, колесящие по дорогам Европы.

Взяв за основу их шпионские снимки, а также инсайдерскую информацию, французский журнал «L’argus» представил наиболее вероятный вариант дизайна нового «Дастера».

На рендерных изображениях одна из самых популярных моделей в линейке компаний Dacia и Renault предстала в полностью новом внешнем виде, визуально напоминая скорее концепт-кар Bigster, нежели своего предшественника.

Кардинальная смена имиджа приведет к тому, что машине достанутся другие бампера, новая оптика, иной капот, радиаторная решетка, а также пересмотренные боковины кузова и Y-образные задние фонари. В общем изменению подвергнется без оговорок весь кузов, за счет чего автомобиль станет выглядеть более брутально и агрессивно.

О технической стороне модели пока известно не так много, как хотелось бы. Тем не менее, французская пресса пишет о том, что машину спроектируют на платформе CMF-B, разработанной инженерами альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а также сохранят кроссоверу его систему полного привода. Впрочем, если верить слухам, система 4×4 будет реализована несколько иначе, нежели в актуальном «паркетнике».

Какими двигателями собираются комплектовать новый Duster неизвестно, но есть основания полагать, что под капотом машины может расположиться 1,2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с гибридной системой 48V. Его мощность составит 130 лошадиных сил.

Альтернативным вариантом должен стать прежний 1,3-литровый «наддувный» двигатель, который также ставится на Captur.

В продажу новая генерация «Дастера» выйдет в течение следующего года.