Японцы придумали необычный лайфхак, как охладить салон машины за считанные секунды

Несмотря на то, что лето постепенно подходит к концу, во многих регионах страны продолжает стоять жаркая погода, способная солнечными лучами нагревать салон машины вплоть до 50 градусов, а то и выше.

Ехать на автомобиле при такой температуре внутри – небезопасно, поскольку жара вызывает усталость, повышает агрессивность за рулем и вызывает повышенную сонливость, замедляя реакцию водителя. Но решение этой проблемы уже найдено, причем без использования кондиционера.

Этот метод придумали в Японии. Трюк заключается в том, как без запуска двигателя и системы вентиляции быстро понизить температуру в салоне. На всё про всё уйдут считанные секунды.

На практике лайфхак реализуется предельно просто, ведь задействует лишь боковое окно и противоположную дверь машины.

Первое, что необходимо сделать, так это опустить одно из передних боковых стекол. Следующим шагом является интенсивное открытие и закрытие двери напротив этого окна, что впускает более холодный воздух в салон снаружи, но одновременно с этим выталкивает горячий через открытую форточку.

Доказано, что всего несколькими такими движения можно понизить температуру внутри машины на 8-10 градусов. По крайней мере об этом рапортует хоть и очень странное, но вполне в традициях японцев видео.