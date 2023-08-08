Новый дешевый кроссовер Mitsubishi будут продавать в двух версиях

Mitsubishi готовится к официальной премьере нового недорогого кроссовера, который будет продаваться на рынках развивающихся стран. Автомобиль должен оказаться серийным воплощением прототипа с индексом XFC, представленного осенью прошлого года. Накануне стало известно, что японский бюджетник предложат покупателям сразу в двух версиях.

Как пишет автомобильный сайт «Otodriver», получивший в свое распоряжение дилерскую брошюру на эту модель, новый кроссовер Mitsubishi собираются продавать в двух вариантах – EXC и ULT.

Что означают эти индексы – не уточняется. Еще более интересен тот факт, что в рекламном буклете не было указано официальное название машины.

Вполне возможно, что версия EXC означает Exceed и может стать базовой комплектацией новинки, тогда как исполнение ULT – самым дорогим вариантом.

Длина кроссовера составит 4390 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1660 мм. Таким образом новый «паркетник» Mitsubishi расположится в самом конце сегмента B-SUV, уступив по размерам даже Toyota Yaris Cross.

Машину укомплектуют полуторалитровым бензиновым мотором, работающим в паре с вариатором. Привод можно будет выбрать только передний.

Что касается цен на автомобиль, то называется сумма эквивалентная 1 миллиону 660 тысячам рублей по текущему курсу.

Премьера машины состоится уже 10 августа. В продажу новинка поступит в ноябре 2023 года. Первым рынком для нее должна стать Индонезия, после чего машину привезут на Филиппины и в другие соседние страны.