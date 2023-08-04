Вот почему нельзя класть ноги на переднюю панель машины. Живой пример

Лето – время года, когда большинство людей склонны к более расслабленному поведению чем обычно. Многие отправляются в отпуска на машине, но забывают некоторые правила, которые могут поставить под угрозу их безопасность. Одно из них – не класть ноги на переднюю панель машины.

Казалось бы, что в этом такого? Особенно, когда многие делают точно так же в голливудских фильмах. Но подобное положение тела несет в себе серьезные риски получить серьезную травму, если автомобиль экстренно замедлится или еще хуже – попадет в ДТП.

Ниже опубликовано видео, на котором девушка находится на пассажирском кресле машины, держит ноги на передней панели автомобиля и, что еще хуже, не пристегнута.

Внезапно авто останавливается и пассажирка буквально складывается на пополам. Разумеется, такое положение тела может быть приемлемо для гимнастов, но не для рядовых людей, которые при попадании в аналогичную позу рискуют получить серьезные повреждения, включая переломы ног и бедер.

Еще более неприятной, нежели этот видеоролик, является фотография рентгеновского снимка одного из пассажиров автомобиля, недавно попавшего в небольшое ДТП.

Водитель авто отделался незначительными царапинами, тогда как девушка, сидевшая рядом, и закинувшая ноги на переднюю панель, сильно пострадала.

Сработавшая подушка безопасности откинула ее ноги в сторону головы, вызвав перелом одного бедра и сильнейший вывих второго, последствия которых сильно повлияли на ее дальнейшую жизнь.