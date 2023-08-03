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Обновленный Genesis GV80: появились первые фотографии

Премиальный корейский кроссовер ждут незначительные внешние изменения

Текст: Михаил Романченко
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Премиальный суббренд Hyundai, получивший название Genesis, выпустил свой первый серийный кроссовер с индексом GV80 в начале 2020 года. Автомобиль оказался «товарным» вариантом прототипа GV80 Fuel Cell, который показали в апреле 2017 года. Прошло более трех лет и для этой модели уже готовится обновленная версия. Первые фотографии реформенного GV80 выложили в Сеть корейские СМИ.

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Попавшие в объективы местных фотошпионов прототипы были сильно закамуфлированы, но сквозь маскировку все же оказалось возможно рассмотреть некоторые особенности их экстерьера.

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Первое, на что можно обратить внимание, так это на оптику с новым наполнением в виде светодиодных квадратов. При этом сам блок фар выглядит неизменным. 

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Кроме того, из-под камуфляжа проглядывается новый бампер, а также часть задних фонарей. Основные изменения должны затронуть внутреннее убранство кроссовера, но как оно будет выглядеть пока неизвестно.

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Ожидается, что в салоне нового GV80 расположится панорамный OLED-дисплей диагональю 27-дюймов от LG, который объединит в себе экран мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Достоверных сведений о том, какие перемены ожидают техническую сторону кроссовера, пока нет. Актуальный GV80 спроектирован на заднеприводной архитектуре с продольным расположением мотора. 

Не исключено, что реформенный «паркетник» сохранит действующую линейку двигателей, состоящую из бензиновых и дизельных агрегатов мощностью от 249 до 379 л.с., которые агрегатируются 8-скоростным «автоматом». 

Источник:Thekoreancarblog

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