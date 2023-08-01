В Россию привезли один из самых надежных и безопасных кроссоверов по версии американцев

Среднеразмерные кроссоверы занимают особенный пласт мирового автомобильного рынка, пользуясь популярностью как за рубежом, так и в России. Основные критерии при выборе таких машин складываются из их оснащения, комфорта, уровня надежности и, разумеется, безопасности. Один из лучших автомобилей в этой категории недавно начали ввозить на наш рынок.

Речь идет о малоизвестном у нас «паркетнике» Lincoln Nautilus, который поступает в РФ по параллельному импорту из Китая. Его длина равна 4908 мм, ширина – 1952 мм, высота – 1717 мм, а размер колесной базы составляет 2900 мм.

Одна из главных «фишек» этого вседорожника кроется в его надежности, которую американское аналитическое агентство J.D.Power оценивает в 88 баллов из 100 возможных. А еще он считается в США одним из самых безопасных среднеразмерных SUV.

Благодаря наличию уже в базовой комплектации Nautilus множества электронных помощников, включая системы обнаружения пешеходов, предупреждения о выезде с пределов полосы движения, а также ассистента движения в полосе, в 2023 году машине досталась одна из самых высоких оценок в тестах Страхового института дорожной безопасности США (IIHS).

Солидарны со своими коллегами оказались и специалисты другой заокеанской организации – NHTSA, включившие этот «паркетник» Lincoln в список самых безопасных машин в стране.

В Россию кроссоверы Nautilus поступают с 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 339 л.с. В паре с ним работает автоматическая трансмиссия и система полного привода. Цены на такие машины стартуют с отметки в 4 миллиона 700 тысяч рублей.