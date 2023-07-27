Новый большой внедорожник Chevrolet Tahoe может выглядеть так: первые изображения

Компания Chevrolet готовится к плановому обновлению своего большого внедорожника Tahoe. Этой весной прототипы модели выехали на первые тесты, что намекало на близость премьеры реформенного автомобиля. Не дожидаясь дебюта машины независимые дизайнеры продемонстрировали все визуальные изменения, которые достанутся американскому «вездеходу».

Рендеры нового Chevrolet Tahoe опубликовали автомобильные художники с ником «Halooto». Судя по получившимся изображениям, обновленный внедорожник получит пересмотренную светотехнику спереди, которая превратится в двухуровневую.

Сверху расположатся дневные ходовые огни, а основной блок будет установлен ниже в бампере.

Поменяться должна и радиаторная решетка автомобиля, которой достанутся три горизонтальных ламеля.

Что касается кормы, то в этой части кузова Tahoe должен обзавестись другими задними фонарями, которые теперь будут объединены между собой тонкой светящейся линией, проходящей через всю пятую дверь.

В салоне перемены должны затронуть форму передней панели и ее наполнение. Дисплеи цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы будут скрещены, а блок управления климатом модернизирован.

Какие изменения ждать по части «техники» машины – пока неизвестно. Актуальный Tahoe спроектирован на архитектуре GMT T1XX, которая ранее легла в основу пикапа Silverado 1500.

Для него положены бензиновые V8, выдающие 360 и 426 лошадиных сил, плюсом к которым идет рядная дизельная «шестерка» Duramax 3.0. В качестве трансмиссий предложен только десятискоростной «автомат». В базе Tahoe продают с задним приводом, но более дорогие исполнения могут быть полноприводными.

Официальная премьера обновленного внедорожника Chevrolet состоится до конца 2023 года.