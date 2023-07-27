ДомойАвтоновости сегодняНовый большой внедорожник Chevrolet Tahoe может выглядеть так: первые изображения

Новый большой внедорожник Chevrolet Tahoe может выглядеть так: первые изображения

Рестайлинг привнесет в его дизайн ряд незначительных изменений

Текст: Алексей Шмидт
2024 chevrolet tahoe unofficially presents the revamped goodies from inside out 4 1

Компания Chevrolet готовится к плановому обновлению своего большого внедорожника Tahoe. Этой весной прототипы модели выехали на первые тесты, что намекало на близость премьеры реформенного автомобиля. Не дожидаясь дебюта машины независимые дизайнеры продемонстрировали все визуальные изменения, которые достанутся американскому «вездеходу».

Рендеры нового Chevrolet Tahoe опубликовали автомобильные художники с ником «Halooto». Судя по получившимся изображениям, обновленный внедорожник получит пересмотренную светотехнику спереди, которая превратится в двухуровневую.

Сверху расположатся дневные ходовые огни, а основной блок будет установлен ниже в бампере. 

2024 chevrolet tahoe unofficially presents the revamped goodies from inside out 5 1

Поменяться должна и радиаторная решетка автомобиля, которой достанутся три горизонтальных ламеля.

Что касается кормы, то в этой части кузова Tahoe должен обзавестись другими задними фонарями, которые теперь будут объединены между собой тонкой светящейся линией, проходящей через всю пятую дверь. 

2024 chevrolet tahoe unofficially presents the revamped goodies from inside out 5

В салоне перемены должны затронуть форму передней панели и ее наполнение. Дисплеи цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы будут скрещены, а блок управления климатом модернизирован.

2024 chevrolet tahoe unofficially presents the revamped goodies from inside out 14

Какие изменения ждать по части «техники» машины – пока неизвестно. Актуальный Tahoe спроектирован на архитектуре GMT T1XX, которая ранее легла в основу пикапа Silverado 1500.

Для него положены бензиновые V8, выдающие 360 и 426 лошадиных сил, плюсом к которым идет рядная дизельная «шестерка» Duramax 3.0. В качестве трансмиссий предложен только десятискоростной «автомат». В базе Tahoe продают с задним приводом, но более дорогие исполнения могут быть полноприводными.

Официальная премьера обновленного внедорожника Chevrolet состоится до конца 2023 года.  

Фото:Halo oto

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+