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Новая Mazda MX-5 Miata не станет электрической

По крайней мере в ближайшие 10 лет

Текст: Алиса Шашкова
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Несмотря на общую тенденцию к электрификации, Mazda не планирует превращать свой популярный родстер MX-5 Miata в «батарейный» автомобиль. По крайней мере пока.

Недавно японский автопроизводитель раскрыл планы компании до 2030 года перевести все свои модели к какой-либо форме электрификации. При этом многие поклонники бренда, в частности ее спортивного автомобиля MX-5 Miata, выразили опасения, что подобное решение может разрушить философию этой модели.

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Впрочем, как заявляют в самой «Мазде», они осознают масштаб проблемы. Об этом в интервью изданию «CarBuzz» рассказал инженер по разработке автомобилей Mazda Дэйв Коулман:

«Что делает MX-5 великолепным автомобилем? Это легкий вес и практичность. Говоря о последнем качестве я имею в виду, что вы можете ездить на такой машине каждый день. Подвеска эластичная, экономия топлива отличная, а еще она невероятно легкая. Это ключевые столпы, на которых построен автомобиль». 

Коулман признает, что убрав один из этих ингредиентов из уравнения, это будет уже не MX-5. Причем ключевым параметром он считает как раз легкий вес машины, который может исчезнуть, если поместить в автомобиль тяжелую батарею:

«С полностью электрическими и электрифицированными силовыми установками можно делать действительно много крутых вещей, но масса тяговой батареи – это настоящая проблема».

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По словам инженера, в компании раздумывают над тем, чтобы отложить свою приверженность электрификации до 2035 года.

Таким образом, по крайней мере в ближайшие десять лет Mazda MX-5 Miata должна сохранить прежнюю философию автомобиля без каких-либо электрических довесков. 

Источник:CarBuzz
Фото:CarBuzz

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