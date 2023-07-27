Новая Mazda MX-5 Miata не станет электрической

Несмотря на общую тенденцию к электрификации, Mazda не планирует превращать свой популярный родстер MX-5 Miata в «батарейный» автомобиль. По крайней мере пока.

Недавно японский автопроизводитель раскрыл планы компании до 2030 года перевести все свои модели к какой-либо форме электрификации. При этом многие поклонники бренда, в частности ее спортивного автомобиля MX-5 Miata, выразили опасения, что подобное решение может разрушить философию этой модели.

Впрочем, как заявляют в самой «Мазде», они осознают масштаб проблемы. Об этом в интервью изданию «CarBuzz» рассказал инженер по разработке автомобилей Mazda Дэйв Коулман:

Коулман признает, что убрав один из этих ингредиентов из уравнения, это будет уже не MX-5. Причем ключевым параметром он считает как раз легкий вес машины, который может исчезнуть, если поместить в автомобиль тяжелую батарею:

«С полностью электрическими и электрифицированными силовыми установками можно делать действительно много крутых вещей, но масса тяговой батареи – это настоящая проблема».

По словам инженера, в компании раздумывают над тем, чтобы отложить свою приверженность электрификации до 2035 года.

Таким образом, по крайней мере в ближайшие десять лет Mazda MX-5 Miata должна сохранить прежнюю философию автомобиля без каких-либо электрических довесков.