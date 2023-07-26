В Россию начали ввозить самый надёжный компактный автомобиль в мире

Остановка официальных поставок автомобилей зарубежных брендов в Россию привела к тому, что на нашем рынке неожиданным образом начали появляться машины, которые изначально не должны были на нем оказаться. Одной из них стал небольшой седан Toyota, который, согласно исследованию авторитетного американского журнала, считается самой надежной компактной машиной в мире.

Речь идет о Toyota Yaris. Как стало известно Daily-Motor.Ru, проанализировавшему предложения «серых» дилеров, накануне в России появились такие седаны 2023 года выпуска.

Это автомобили, оснащенные 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 105 лошадиных сил. В качестве трансмиссии для них используется бесступенчатый вариатор.

Длина Yaris составляет 4425 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1480 мм, а размер колесной базы равен 2620 мм. Таким образом, этот японский седан является прямым конкурентом российской Lada Vesta.

Yaris интересен тем, что в рейтинге надежности 2023 года, опубликованном изданием «iSeeCars», занимает первую строчку в списке самых беспроблемных компактных автомобилей на планете с результатом в 9,1-балла из 10. 4-дверка опережает на 0,1- и 0,2-балла Honda Civic и Mazda3 соответственно.

При этом соплатформенный седан Toyota Corolla, десятилетиями считавшийся одной из самых крепких машин в мире, в этом ТОП-е расположился только на 6-м месте с оценкой в 8,7-балла из 10.

Что касается параллельно импортированных в РФ Toyota Yaris, то за такие автомобили 2023 года выпуска дилеры просят от 2 миллионов 100 тысяч рублей.