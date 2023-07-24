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Новый Mitsubishi Eclipse показали в его естественном форм-факторе

Он мог бы оказаться электромобилем

Текст: Алексей Шмидт
Mitsubishi Eclipse Design Study By Andrey Sulemin 10

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, продающийся на ряде рынков, практически не имеет ничего общего со спортивным автомобилем, который является одним из самых узнаваемых японских купе в мире, проданных в период с 1989 по 2011 год тиражом почти 1 миллион штук.

Возрождать «Эклипс» в его оригинальном варианте никто не собирается, однако некоторых независимых дизайнеров это обстоятельство не устраивает и они готовы предложить Mitsubishi собственный вариант экстерьера нового спорткара.

Mitsubishi Eclipse Design Study By Andrey Sulemin 8

Вымышленный Eclipse пятого поколения обладает пропорциями спортивной машины, оснащенной двигателем спереди и задним приводом, чем близок к его потенциальным конкурентам в лицах Toyota GR Sport и Nissan Z.

Цифровая модель обладает несколькими отсылками к прошлым «Эклипсам», включая ярко выраженную нижнюю часть бампера и характерный боковой профиль. 

Mitsubishi Eclipse Design Study By Andrey Sulemin 6

Ультратонкие горизонтальные светодиоды спереди, похоже, вдохновлены моделями Eclipse первого и второго поколений, тогда как задние фонари реализованы во всю ширину багажника. 

Mitsubishi Eclipse Design Study By Andrey Sulemin 11

Кроме них концепту достались пиксельные фары, интегрированные в воздухозаборники переднего бампера, большой диффузор и заднее антикрыло, намекающее на культуру тюнинга среди владельцев таких машин.

Подробностей о том, каким мог бы оказаться выбор трансмиссий для возрожденного Eclipse, автор рендеров не раскрыл. Но, судя по отсутствию у виртуального прототипа радиаторной решетки и выхлопных труб, машина является электромобилем. 

Фото:Behance

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