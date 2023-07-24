Новый Mitsubishi Eclipse показали в его естественном форм-факторе

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, продающийся на ряде рынков, практически не имеет ничего общего со спортивным автомобилем, который является одним из самых узнаваемых японских купе в мире, проданных в период с 1989 по 2011 год тиражом почти 1 миллион штук.

Возрождать «Эклипс» в его оригинальном варианте никто не собирается, однако некоторых независимых дизайнеров это обстоятельство не устраивает и они готовы предложить Mitsubishi собственный вариант экстерьера нового спорткара.

Вымышленный Eclipse пятого поколения обладает пропорциями спортивной машины, оснащенной двигателем спереди и задним приводом, чем близок к его потенциальным конкурентам в лицах Toyota GR Sport и Nissan Z.

Цифровая модель обладает несколькими отсылками к прошлым «Эклипсам», включая ярко выраженную нижнюю часть бампера и характерный боковой профиль.

Ультратонкие горизонтальные светодиоды спереди, похоже, вдохновлены моделями Eclipse первого и второго поколений, тогда как задние фонари реализованы во всю ширину багажника.

Кроме них концепту достались пиксельные фары, интегрированные в воздухозаборники переднего бампера, большой диффузор и заднее антикрыло, намекающее на культуру тюнинга среди владельцев таких машин.

Подробностей о том, каким мог бы оказаться выбор трансмиссий для возрожденного Eclipse, автор рендеров не раскрыл. Но, судя по отсутствию у виртуального прототипа радиаторной решетки и выхлопных труб, машина является электромобилем.