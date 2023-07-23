В Россию начали ввозить самый надежный автомобиль Hyundai

Hyundai больше не выпускает свои автомобили в России и не поставляет их по официальным каналам, так что главную роль в пополнении местных автосалонов машинами этой марки играют «серые» дилеры. Очередной новинкой 2023 года от корейского концерна стал бюджетный седан, но не хорошо известный нам Solaris, а его родственник Accent.

«Акцент» представляет собой импортную версию «Соляриса». Сейчас такие автомобили собирают в Казахстане. В список их оснащения входят 1,4-литровый и 1,6-литровый бензиновые атмосферные моторы, выдающие 100 и 123 лошадиные силы.

В качестве трансмиссий предложены 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонная автоматическая коробка передач.

Hyundai Accent интересен тем, что считается самой надежной моделью в линейке корейской марки.

Согласно информации, раскрытой сервисом «RepairPal», в США в среднем на внеплановый ремонт такие машины попадают всего 0,2 раза в год, тогда как в случае с другими моделями Hyundai этот показатель составляет от 0,3 до 0,4 визита в сервис.

Кроме того, это же издание подсчитало насколько высокая вероятность в рамках каждого из таких немногочисленных посещений ремонтных мастерских попасть на капитальный ремонт основных узлов и агрегатов. В итоге эта цифра составила 8%, что на 4% ниже, чем среди остальных автомобилей этого же сегмента.

Параллельно импортированные в Россию Hyundai Accent сейчас продают на нашем рынке по ценам от 1 миллиона 890 тысяч рублей.