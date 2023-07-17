В интернет утек дизайн нового Hyundai Santa Fe: он почти как Land Rover

Работы над проектом пятой генерации кроссовера Hyundai Santa Fe идут полным ходом. Предполагается, что премьера машины состоится в течение этого года. По крайней мере об этом говорит все чаще и чаще появляющиеся в Сети шпионские фотографии прототипов этой модели, кузова которых тщательно скрыты камуфляжем. Но как будет выглядеть один из самых популярных SUV корейцев уже известно. И все благодаря утечке.

Портал «The KCB» опубликовал изображения нового Santa Fe без камуфляжной маскировки и утверждает, что это официальные фирменные картинки, которые не должны были стать достоянием общественности вплоть до премьеры модели.

Если верить произошедшей утечке, то новой генерации среднеразмерного кроссовера Hyundai достанется полностью другой внешний облик, который частично напоминает британский внедорожник Land Rover Defender.

Машина получила элегантный и современный дизайн со смелыми линиями и необычной радиаторной решеткой, пересекающейся с H-образными дневными ходовыми огнями.

От плавных линий предшественника не осталось и следа. Отныне у кроссовера прямоугольные пропорции, оквадраченные накладки на колесных арках, рейлинги на крыше и фонари с рисунком в виде буквы «H».

В распоряжение корейских СМИ попало и одно изображение салона нового Santa Fe, по которому видно, что интерьер машины изменится не меньше, чем экстерьер.

Так, к примеру, внутри можно разглядеть сдвоенный экран мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, обновленное «торпедо», другое рулевое колесо и иную архитектуру центральной консоли и трансмиссионного тоннеля.

О «технике» подробностей пока нет, но ходят слухи, что свежий Santa Fe переберется на другую платформу и получит новый набор двигателей и трансмиссий.