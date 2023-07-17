У нового Chevrolet Equinox будет версия RS: первые фото

Месяц назад в Сеть утекли первые фотографии обновлённого кроссовера Chevrolet Equinox. Автомобиль, построенный для китайского рынка, в 2024 году выйдет за пределы «Поднебесной», добравшись до США и, вероятно, имеет шансы доехать до РФ. Накануне выяснилось, что у него будет еще и вариант с литерой RS.

Основная разница между простым новым Equinox и его RS-версией будет заключаться в дизайнах машин, а если быть точнее в оформлении отдельных частей их кузовов.

Так, к примеру, спецверсия кроссовера Chevrolet получит иную радиаторную решетку, наполнение которой выполнено не в виде горизонтальных линий, а волнообразных.

Кроме того, машине достанутся иные колесные диски, рейлинги на крыше, сдвоенные патрубки выхлопа и соответствующие шильдики на крышке багажника и в салоне.

Габариты нового Equinox как в простой, так и версии RS будут одинаковыми. Длина составит 4653 мм, ширина – 1902 мм, высота – 1714 мм, а размер колесной базы окажется равен 2730 мм.

Отличий между двигателями также не ожидается. В Китае кроссовер предложат с безальтернативным полуторалитровым бензиновым турбомотором, выдающим 170 лошадиных сил. Связку ему должна составит автоматическая трансмиссия. Максимальная скорость с ним Equinox составит 190 километров в час.

В продажу в «Поднебесной» обновленный среднеразмерный кроссовер Chevrolet поступит в ближайшие месяцы, после чего может добраться до российского рынка по параллельному импорту.