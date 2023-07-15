В Корее готовят собственный ответ BMW X6: первые фото

В апреле 2023 года премиальный суббренд Hyundai под названием Genesis показал концептуальный кроссовер, который бросит вызов знаменитому немецкому кросс-купе BMW X6, а также его землякам в лицах: Mercedes-Benz GLE Coupe и Audi Q8 Sportback.

Накануне в Сети появились фотографии серийного варианта этой модели, построенной на базе «паркетника» GV80.

Традиционно для еще не представленной модели кузов товарного кроссовера был скрыт плотным камуфляжем. Впрочем, уже даже по его очертаниям понятно, что машина вряд ли будет сильно отличаться от прототипа, представленного этой весной (на коллаже ниже).

Предполагается, что спереди GV80 Coupe получит 2-ярусные фары с внутренней графикой, которая будет состоять из нескольких светодиодных модулей, как у седана G90.

Линия крыши окажется скошена на манер всех современных купеобразных кроссоверов, а корма может обзавестись двумя параллельными светодиодными линиями фонарей и интегрированным в крышку багажника спойлером.

Агрегатная сторона корейского конкурента BMW X6 пока засекречена, но местные СМИ пишут о том, что под его капотом пропишутся 3,5-литровый V6 с турбонаддувом и 2,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор. Оба будут работать на бензине. Дизельной версии у GV80 Coupe не будет.

В продажу серийный кросс-купе Genesis должен поступить в четвертом квартале 2023 года.