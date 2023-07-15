ДомойАвтоновости сегодняВ Корее готовят собственный ответ BMW X6: первые фото

В Корее готовят собственный ответ BMW X6: первые фото

Машина выйдет в продажу уже в этом году

Текст: Алиса Шашкова
genesis gv80 coupe concept 7

В апреле 2023 года премиальный суббренд Hyundai под названием Genesis показал концептуальный кроссовер, который бросит вызов знаменитому немецкому кросс-купе BMW X6, а также его землякам в лицах: Mercedes-Benz GLE Coupe и Audi Q8 Sportback.

Накануне в Сети появились фотографии серийного варианта этой модели, построенной на базе «паркетника» GV80.

Традиционно для еще не представленной модели кузов товарного кроссовера был скрыт плотным камуфляжем. Впрочем, уже даже по его очертаниям понятно, что машина вряд ли будет сильно отличаться от прототипа, представленного этой весной (на коллаже ниже).

genesis gv80 coupe

Предполагается, что спереди GV80 Coupe получит 2-ярусные фары с внутренней графикой, которая будет состоять из нескольких светодиодных модулей, как у седана G90.

32414 101668 4235

Линия крыши окажется скошена на манер всех современных купеобразных кроссоверов, а корма может обзавестись двумя параллельными светодиодными линиями фонарей и интегрированным в крышку багажника спойлером. 

32414 101669 4236

Агрегатная сторона корейского конкурента BMW X6 пока засекречена, но местные СМИ пишут о том, что под его капотом пропишутся 3,5-литровый V6 с турбонаддувом и 2,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор. Оба будут работать на бензине. Дизельной версии у GV80 Coupe не будет. 

32414 101673 4239

В продажу серийный кросс-купе Genesis должен поступить в четвертом квартале 2023 года. 

Источник:Motorgraph
Фото:Genesis, Motorgraph

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+