В Россию привезли один из самых надежных кроссоверов на планете

Honda не продает свои автомобили в России официально уже более полутора лет, однако некоторые модели этой компании все же умудряются поступать на наш рынок благодаря серым схемам импорта. Очередным пополнением линейки машин Honda в РФ стал кроссовер, но не простой, а считающийся одним из самых беспроблемных в мире.

Речь идет о модели Honda Passport. Как стало известно редакции Daily-Motor.Ru, недавно в Россию ввезли как минимум один такой «паркетник» 2023 года выпуска. Машина прибыла к нам из США, где ее считают одним из самых надежных SUV в мире.

Так, к примеру, согласно отчету авторитетного американского журнала Consumer Reports, Honda Passport входит в список самых крепких кроссоверов на планете с показателем прогнозируемой надежности в 5 баллов из 5 возможных.

Кроме того, такие вседорожники обладают наименьшим количеством жалоб от своих владельцев на таких крупных заокеанских площадках, как RepairPal и Car Complaints.

Напомним, по сути Honda Passport – это укороченная версия 3-рядного вседорожника Pilot. Автомобиль продается в США с безальтернативным 3,5-литровым бензиновым мотором V6, выдающим 284 лошадиные силы. Связку ему составляет 9-диапазонный «автомат», а также передний или полный привод.

Приехавшая в Россию машина представлена в версии 4WD (i-VTM4). Ее клиренс равен 206 мм, а цена составляет 6 миллионов 50 тысяч рублей.