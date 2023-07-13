Новый Mitsubishi Pajero Sport бросит вызов Toyota Land Cruiser Prado: подробности

Mitsubishi готовится к премьере нового поколения пикапа L200 (он же Triton). Официальный дебют этой модели состоится в конце этого месяца, но некоторые технические подробности о ней уже известны.

Предполагается, что впоследствии японцы займутся другим проектом, схожим по характеристикам с этим – в частности свежим Pajero Sport.

Как пишет австралийское издание «CarsGuide», пока речь идет исключительно о новом L200/Triton, однако в будущем все изменения, которые достались этой модели, переберутся и в соплатформенный внедорожник компании с лестничной рамой, ориентированный на преодоление бездорожья – Pajero Sport.

Слева – актуальный Pajero Sport, справа – рендер нового

Учитывая, что новый L200/Triton будет работать на дизельном топливе, то новому «Паджеро Спорт» должен достаться точно такой же (по слухам, речь идет о двигателе 4N16). Несмотря на уменьшенный объем его отдача и уровень экологичности окажется выше, чем был у предшественника.

Помимо мотора у нового Pajero Sport может измениться сама рама и передняя подвеска, а габариты значительно вырасти, что обеспечит больше свободного пространства в салоне.

Зарубежные эксперты уверены, что все перемены, которые произойдут с этим внедорожником Mitsubishi в ходе модернизации, позволят ему подняться на новый уровень, чтобы навязать конкуренцию таким моделям как Toyota Land Cruiser Prado и Ford Everest.

Сроки появления нового Pajero Sport в продаже пока не раскрываются, но ходят слухи, что машина будет представлена примерно в начале-середине 2025 года.