Mitsubishi отказалась от странного названия для аналога ASX

В октябре 2022 года Mitsubishi привезла на автосалон во Вьетнаме новый концептуальный кроссовер с индексом XFC. Автомобиль оказался предвестником машины, которая станет азиатским аналогом нового ASX. При этом ее техническое будет полностью другим по сравнению с европейским «паркетником», представляющим собой перелицованный Renault Captur.

Совсем недавно стало известно, что японцы определились с названием для своей новинки. По сообщениям ряда СМИ, серийная версия прототипа XFC получит название Destinator. С греческого языка это слово переводится как «грузополучатель», а с немецкого – и вовсе «налогоплательщик».

Впрочем, спустя меньше, чем неделю руководитель индонезийского офиса Mitsubishi по продажам и маркетингу Тецуо Цучида опроверг эту информацию:

Заявка на регистрацию товарного знака Destinator была подана индонезийским подразделением Mitsubishi около года назад. По всей вероятности, некоторые местные автомобильные издания уцепились за эту информацию и впоследствии выдали желаемое за действительное.

Что касается самого пока еще безымянного кроссовера, то он может получить под капот тот же полуторалитровый бензиновый мотор, которым комплектуется компактвэн Xpander.

Дорожный просвет новинки должен составить 222 мм, а список оснащения включить в себя несколько внедорожных режимов, в том числе «гравий» и «грязь».

Премьера серийного варианта Mitsubishi XFC должна состояться в ближайшие несколько месяцев.