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Самый популярный кроссовер Hyundai станет электрическим: первые фото салона

Премьера Creta EV должна состояться через 2 года

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2023 07 13 в 13.27.44

В начале 2023 года в Сети появились первые слухи о том, что Hyundai работает над тем, чтобы электрифицировать свой самый популярный кроссовер в мире – Creta. Спустя некоторое время корейцы подтвердили правдивость этой информации и даже раскрыли предварительный срок дебюта Creta EV – 2025 год.

Прототипы таких машин уже выехали на тесты, а недавно удалось заснять не только их внешность, но и внутреннее убранство.

Что интересно, опираться на экстерьер таких машин пока нельзя, поскольку к 2025 году «Крету» ожидает существенная модернизация, в том числе и визуальная. А вот салон у электрического кросса вполне может оказаться таким, как на фото.

Hyundai Creta Electric Interior spied

Судя по единственному снимку, Creta EV может получить пересмотренную приборную панель, которая будет отображать специфичную для электрокара информацию, включающую в себя состояние батареи и запас хода.

По сравнению с обычным кроссовером с ДВС электрическая «Крета» получит более компактный дисплей мультимедийной системы, а также нестандартный селектор трансмиссии, выполненный в форме поворотного механизма для смены режимов движения.

Hyundai Creta EV Interior spied

Что касается технических характеристик, то полностью электрический кроссовер Hyundai может обзавестись тем же агрегатом, которым комплектуется его родственник Kona EV. В случае с ним под капотом работает электромотор на 100 кВт, сопряженный с литий-ионным аккумулятором на 39,2 кВт/ч (запас хода 452 км).

До появления электрической «Креты» эту модель ожидает фейслифтинг, запланированный на 2024 год. В рамках него машине могут значительно переделать внешность, а также дооснастить ее рядом систем, которых нет у актуальной модели. 

Источник:Motorbeam

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