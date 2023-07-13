Самый популярный кроссовер Hyundai станет электрическим: первые фото салона

В начале 2023 года в Сети появились первые слухи о том, что Hyundai работает над тем, чтобы электрифицировать свой самый популярный кроссовер в мире – Creta. Спустя некоторое время корейцы подтвердили правдивость этой информации и даже раскрыли предварительный срок дебюта Creta EV – 2025 год.

Прототипы таких машин уже выехали на тесты, а недавно удалось заснять не только их внешность, но и внутреннее убранство.

Что интересно, опираться на экстерьер таких машин пока нельзя, поскольку к 2025 году «Крету» ожидает существенная модернизация, в том числе и визуальная. А вот салон у электрического кросса вполне может оказаться таким, как на фото.

Судя по единственному снимку, Creta EV может получить пересмотренную приборную панель, которая будет отображать специфичную для электрокара информацию, включающую в себя состояние батареи и запас хода.

По сравнению с обычным кроссовером с ДВС электрическая «Крета» получит более компактный дисплей мультимедийной системы, а также нестандартный селектор трансмиссии, выполненный в форме поворотного механизма для смены режимов движения.

Что касается технических характеристик, то полностью электрический кроссовер Hyundai может обзавестись тем же агрегатом, которым комплектуется его родственник Kona EV. В случае с ним под капотом работает электромотор на 100 кВт, сопряженный с литий-ионным аккумулятором на 39,2 кВт/ч (запас хода 452 км).

До появления электрической «Креты» эту модель ожидает фейслифтинг, запланированный на 2024 год. В рамках него машине могут значительно переделать внешность, а также дооснастить ее рядом систем, которых нет у актуальной модели.