Абсолютно новый Kia Sorento впервые показали на видео

Популярный среднеразмерный кроссовер Kia Sorento в рестайлинговой версии за этот год попадался в объективы фотошпионов бессчетное количество раз, но каждый раз это был прототип, облаченный в плотную маскировку.

Независимые дизайнеры с корейского YouTube-канала «Gotcha_Official» взяли их за основу и опубликовали видеоролик, в котором новый «Соренто» показан полностью без камуфляжа.

Если верить показанным в ролике кадрам, обновленному Sorento в значительной степени пересмотрят внешность, превратив его в более современный кроссовер.

Одной из главных «фишек» экстерьера этой модели спереди станет появление более широкой радиаторной решетки без традиционного шильдика с названием марки, который переедет на капот, а также Т-образных блоков светодиодных дневных ходовых огней и слегка модернизированного бампера.

При этом сзади изменения окажутся скорее эволюционными, нежели революционными.

Задние фонари обзаведутся новым «диодным» рисунком, а бампер лишится пластиковой фальш-накладки в нижней части.

Подробностей о том, какие изменения ожидают техническую сторону Sorento, пока нет. Впрочем, не исключено, что их и не будет.

По крайней мере корейские журналисты не ждут ничего нового с точки зрения агрегатной линейки этой модели, которая сейчас состоит из турбодизельного мотора на 192 лошадиные силы, бензинового «наддувного» агрегата на 281 л.с., а также гибридной силовой установки на базе 180-сильной турбочетверки (+60 л.с. мощности от электромотора).

Официальный дебют обновленного Kia Sorento состоится до конца этого лета.