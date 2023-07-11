В России появились автомобили Tank, но не китайские, а выпущенные «Тойотой»

Марка Tank, принадлежащая китайскому концерну Great Wall, совсем недавно появилась на российском рынке, но быстро обратила внимание покупателей своим названием. Однако помимо нее с этим необычным именем можно приобрести одну из моделей Toyota, которую ввозят к нам «серыми» схемами из Японии.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры начали переправлять в РФ компактвэны Toyota Tank.

Небольшие автомобильчики, появившиеся на японском рынке в 2016 году, представляют собой аналог Subaru Justy, но со слегка пересмотренным дизайном передней части и другими шильдиками.

Длина таких компактвэнов составляет 3700 мм, ширина – 1670 мм, высота – 1735 мм. В их основе лежит платформа 1LD-CAR, которая по заявлениям самой «Тойоты» совмещает в себе максимально просторный интерьер, а также приятную управляемость и радиус разворота всего в 4,6-метра.

На российский рынок поступают машины 2023 года выпуска с правосторонним расположением руля и педалей, оснащенные литровым атмосферным двигателем мощностью 69 лошадиных сил, а также 98-сильным турбомотором.

Связку обоим составляет вариатор. Привод может быть как передним, так и полным.

Цены на японские праворульные «Танки» начинаются с отметки в 1,6 миллиона рублей.