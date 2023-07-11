В Россию начали ввозить самый популярный автомобиль в мире

Российский авторынок продолжает пополняться автомобилями, работающими на электричестве. Причем это не всегда китайские машины с переклеенными шильдиками, как в случае с «Москвич 3е». Одна из интересных новинок в этом сегменте – американский кроссовер, который по совместительству является еще самой популярной машиной на планете.

Речь идет о Tesla Model 3. Как выяснил Daily-Motor.Ru, несколько параллельных импортёров привозят в РФ этот кроссовер 2023 года выпуска из Китая.

Это машины как с задним, так и полным приводом, предложенные сразу в нескольких версиях – от обычной до Long Range и Performance. Единственная разница между ними заключается в запасе хода. У самого простого «паркетника» этот показатель равен 449 км, тогда как у двух последних он составляет 531 и 487 км соответственно.

Цены на американские кроссоверы 2023 года, ввезенные в Россию по параллельному импорту из «Поднебесной», начинаются с отметки в 4 миллиона 17 тысяч рублей и доходят до 8 миллионов 800 тысяч рублей.

Tesla Model Y интересна тем, что является ни много ни мало самым продаваемым автомобилем в мире. За 1 квартал 2023 года по всей планете было реализовано 267 тысяч таких машин, опередив по этому показателю бессменных лидеров Toyota Corolla и Ford F-Series.