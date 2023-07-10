Он вам не кроссовер: Chevrolet обновил истинный TrailBlazer

Название TrailBlazer в линейке Chevrolet уже давно ассоциируется с компактным кроссовером, обладающим несущим кузовом. Хотя изначально это был рамный вездеход, в основе которого лежал пикап Colorado.

Единственным рынком, где эта модель по-прежнему продается в исконном виде сегодня, является Латинская Америка. Накануне тамошний TrailBlazer пережил плановое обновление.

Никаких серьезных доработок по технической части с машиной не произошло. Она сохранила свою рамную конструкцию и прежний 2,8-литровый турбодизельный мотор Duramax, выдающий 197 лошадиных сил и 500 Нм. Жестко подключаемый полный привод остался на месте.

Из того, что изменилось внешне, можно выделить разве что появление у рамного вездехода Chevrolet другой радиаторной решетки, а также нескольких новых элементов кузовного декора. Кроме того, машина стала доступна в дополнительных цветовых вариантах.

В 7-местном салоне также обошлось без глобальных перемен. Единственным новшеством оказалась обновленная мультимедийная система, которая отныне способна раздавать Wi-Fi в салоне.

Продажи модернизированного внедорожника «Шевроле» в Бразилии должны начаться в ближайшие недели.