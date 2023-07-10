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Он вам не кроссовер: Chevrolet обновил истинный TrailBlazer

Он продается только в Латинской Америке 

Текст: Алексей Шмидт
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Название TrailBlazer в линейке Chevrolet уже давно ассоциируется с компактным кроссовером, обладающим несущим кузовом. Хотя изначально это был рамный вездеход, в основе которого лежал пикап Colorado.

Единственным рынком, где эта модель по-прежнему продается в исконном виде сегодня, является Латинская Америка. Накануне тамошний TrailBlazer пережил плановое обновление.

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Никаких серьезных доработок по технической части с машиной не произошло. Она сохранила свою рамную конструкцию и прежний 2,8-литровый турбодизельный мотор Duramax, выдающий 197 лошадиных сил и 500 Нм. Жестко подключаемый полный привод остался на месте. 

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Из того, что изменилось внешне, можно выделить разве что появление у рамного вездехода Chevrolet другой радиаторной решетки, а также нескольких новых элементов кузовного декора. Кроме того, машина стала доступна в дополнительных цветовых вариантах. 

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В 7-местном салоне также обошлось без глобальных перемен. Единственным новшеством оказалась обновленная мультимедийная система, которая отныне способна раздавать Wi-Fi в салоне. 

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Продажи модернизированного внедорожника «Шевроле» в Бразилии должны начаться в ближайшие недели. 

Источник:TopGear

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