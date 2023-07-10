Новейший кроссовер Mazda CX-60 назвали эталоном с точки зрения управляемости

Кроссовер Mazda CX-60 дебютировал около года назад, а недавно за его активные испытания взялись журналисты испанского портала «km77», которые в своей типичной роли показали насколько стабильно эта модель ведет себя при прохождении так называемого «лосиного теста».

Японский паркетник оснащен 3,3-литровым дизельным шестицилиндровым двигателем мощностью 254 лошадиные силы и полным приводом. Помимо этого двигателя, европейская версия CX-60 доступна также с бензиновым подключаемым гибридом, в основе которого лежит 3-литровый мотор.

Машина, принимавшая участие в тесте, была укомплектована «дизелем» и 20-дюймовыми колесными дисками, обутыми в покрышки Toyo размерностью 235/50 спереди и 265/45 сзади, которые входят в стандартное оснащение топовой комплектации.

По итогам нескольких заездов, проведенных испытателями, автомобиль сумел пройти «лосиный тест» на скорости 77 км/ч, что является очень хорошим достижением для кроссовера такого класса, учитывая его вес и высокий центр тяжести.

Водитель, находившийся за рулем CX-60 во время проверки кроссовера на управляемость, оценил его маневренность как эталонную для этого класса.

При этом в другой категории (слалом) японскому кроссоверу удалось преодолеть «змейку» за 25,4-секунды, что оказалось быстрее, чем это ранее сделали такие модели, как BMW X1 и Nissan Ariya.