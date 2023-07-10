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Новейший кроссовер Mazda CX-60 назвали эталоном с точки зрения управляемости

Машине удалось удачно пройти «лосиный тест», оказавшись одной из лучших в классе 

Текст: Алиса Шашкова
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Кроссовер Mazda CX-60 дебютировал около года назад, а недавно за его активные испытания взялись журналисты испанского портала «km77», которые в своей типичной роли показали насколько стабильно эта модель ведет себя при прохождении так называемого «лосиного теста».

Японский паркетник оснащен 3,3-литровым дизельным шестицилиндровым двигателем мощностью 254 лошадиные силы и полным приводом. Помимо этого двигателя, европейская версия CX-60 доступна также с бензиновым подключаемым гибридом, в основе которого лежит 3-литровый мотор.

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Машина, принимавшая участие в тесте, была укомплектована «дизелем» и 20-дюймовыми колесными дисками, обутыми в покрышки Toyo размерностью 235/50 спереди и 265/45 сзади, которые входят в стандартное оснащение топовой комплектации. 

По итогам нескольких заездов, проведенных испытателями, автомобиль сумел пройти «лосиный тест» на скорости 77 км/ч, что является очень хорошим достижением для кроссовера такого класса, учитывая его вес и высокий центр тяжести. 

Водитель, находившийся за рулем CX-60 во время проверки кроссовера на управляемость, оценил его маневренность как эталонную для этого класса. 

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При этом в другой категории (слалом) японскому кроссоверу удалось преодолеть «змейку» за 25,4-секунды, что оказалось быстрее, чем это ранее сделали такие модели, как BMW X1 и Nissan Ariya. 

Фото:km77

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