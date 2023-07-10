Новый Mitsubishi Lancer Evolution 11: первые изображения

Компания Mitsubishi выпустила первое поколение модели Lancer Evolution в 1992 году и за без малого 25 лет она успела завоевать звание одной из самых легендарных машин на планете.

Производство «заряженных» Lancer прекратилось в 2016 году, после чего долгое время ходили слухи о том, что японцы могут выпустить новую, 11-ю по счету генерацию таких седанов. Впрочем, сама компания несколько раз это опровергала, отмечая, что сейчас она сосредоточена на гораздо более перспективном сегменте – SUV.

Mitsubishi Lancer Evolution 10

Несмотря на это, независимые дизайнеры, являющиеся фанатами этой модели, продолжают фантазировать на этот счет, представляя как мог бы выглядеть Evo в новой обертке. Одним из них является автомобильный художник «Rian Prisk», который нарисовал Lancer Evolution 11 с оглядкой на дизайн современных моделей Mitsubishi.

Судя по получившемуся рендеру, машине может достаться дерзкий внешний облик, который во многих решениях копирует элементы нынешних автомобилей японской марки.

Спереди седан получил характерное X-образное оформление с хромированными овалами, глянцевой радиаторной решеткой посередине и узкими фарами. Капот машины обзавелся двумя воздуховодами, а по бокам появились мускулистые выштамповки.

Что касается кормы, то в этой части внимание привлекает массивный спойлер, установленный на крышке багажника.

Венчают картину сильно заниженный клиренс и большие колесные диски, выкрашенные в черный глянец.

О технической части такого «Лансера» можно только догадываться, но не исключено, что под его капот могли бы поместить существенно доработанный мотор «десятого Evo» мощностью 480 лошадиных сил, связку которому составил бы полный привод, а также 5-скоростная механическая либо 6-диапазонная роботизированная трансмиссия.