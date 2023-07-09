А вы знали, что Renault Logan 1 поколения (2004 г.) до сих пор можно купить новым?

Хотите, верьте, хотите нет, но существуют автомобили, жизненный цикл которых длиннее, чем многие себе представляют. Причем речь идет далеко не об уровне пользования, а скорее о выгодах с точки зрения бизнеса. Непонятно? Объясняем.

Как правило, автопроизводитель разрабатывает модель с расчетом на то, что будет продавать ее в среднем от 6 до 7 лет. По достижении этого порога машина, как правило, снимается с производства, и впоследствии ее меняет следующее поколение. Но это происходит не всегда.

Точнее существует ряд редких исключений, которые применимы только к определенным рынкам.

Хороший пример этому седан Cadila, недавно вышедший в продажу в Иране. Автором этой машины является местный концерн Saipa, который использовал в ней все, что только мог от первого поколения Logan, снятого с производства в Европе в 2012-м, а в России – в 2015 году.

Несмотря на то, что спереди и сзади иранская четырехдверка выглядит как уникальная машина, фактически она представляет собой лишь визуально перелицованный Logan 1 поколения образца 2004 года.

Родство между автомобилями можно легко проследить даже по силуэтам их кузовов, а также форме боковых окон, дверей, зеркал и колесных арок.

Внутри иранцы поменяли только щиток приборов, а также слегка изменили дизайн рулевого колеса и селектора трансмиссии. Впрочем, кардинальной разницы между интерьерами оригинала и копии все-таки нет.

Cadila оснащается 1,6-литровым атмосферным бензиновым мотором, выдающим 115 лошадиных сил и 147 Нм крутящего момента. Связку ему составляет механическая или автоматическая трансмиссии.

И, наконец, еще один интересный момент. Несмотря на то, что этот седан технически представляет собой крайне устаревший автомобиль, для иранских покупателей он позиционируется как модель премиального класса. Как вам такой премиум?