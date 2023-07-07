Обновленный Hyundai i20: раскрыты подробности

Компания Hyundai готовит плановое обновление хэтчбеков i20, пользующихся на рынках развивающихся стран устойчивым спросом. По неофициальной информации, премьера модернизированной 5-дверки состоится ближе к концу этого года.

Радикальных изменений проект практически наверняка не претерпит, но все же может обзавестись некоторыми косметическими новшествами и улучшениями с точки зрения функционального наполнения.

Перемены, по всей вероятности, начнутся с интерьера, где хэтчбек может ожидать появления нового оформления и иных материалов отделки.

В штатное оснащение должны войти: видеорегистратор, а в качестве опции стать доступными передние вентилируемые сиденья. Остальные элементы, в том числе мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем, беспроводная зарядка для смартфонов, круиз-контроль и климат-контроль, будут доработаны.

Внешние изменения должны включить в себя появление у i20 слегка измененного переднего бампера, другой радиаторной решетки со стреловидными воздухозаборниками и фар нового дизайна. Тогда как изменения кормы затронут задние фонари и сам бампер.

Актуальная гамма моторов i20 должна остаться без изменений. Сейчас в нее входят 1,2- и 1-литровые бензиновые двигатели мощностью 83 и 120 лошадиных сил соответственно. Связку обоим составляет 5-скоростная МКПП, 7-диапазонный «робот» или вариатор CVT.