В Россию начали ввозить американо-китайскую альтернативу Toyota Corolla

Российский авторынок пополнился очередной новинкой, которая поступает к нам из Китая по параллельному импорту. Этот седан интересен тем, что является альтернативой популярному японскому седану Toyota Corolla, который официально больше недоступен в РФ.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, проанализировавшему предложения дилеров на крупнейших сайтах-классифайдах, в Россию начали поставляться седаны Buick Hideo. Такие машины выпускаются американской компанией в КНР исключительно для местного рынка.

Эти автомобили интересны тем, что максимально вписываются в габариты «Короллы», а также имеют схожее оснащение.

Пока на наш рынок поступило всего несколько экземпляров этой 4-дверки. Все они оснащены 1,3-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 163 лошадиные силы, связку которому составляет автоматическая коробка передач.

В качестве альтернативы для этого варианта в «Поднебесной» Hideo продают еще и с полуторалитровым атмосферником на 113 «сил», сопряженным с той же АКПП.

Длина Buick Hideo составляет 4609 мм, ширина – 1798 мм, высота – 1486 мм, а размер колесной базы равен 2640 мм.

Его список оснащения включает в себя: мультимедийную систему с сенсорным экраном, камеру заднего вида, круиз-контроль, кондиционер и систему запуска мотора с кнопки.

Дилер, занимавшийся ввозом Hideo в Россию, оценил этот Buick в 2 миллиона 100 тысяч рублей.