В Россию начали ввозить еще один китайский VW за 2,5 млн рублей

Компания Volkswagen прекратила сборку и поставки своих автомобилей в Россию, но поступать на наш рынок они по-прежнему продолжают. Как выяснил Daily-Motor.Ru, как минимум один дилер, занимающийся ввозом машин из других стран по параллельному импорту, привез к нам необычный седан VW, который продается только в Китае, где пользуется очень высоким спросом.

Новая 4-дверка носит название Lavida Qihang и представляет собой технического близнеца хорошо известного в России VW Jetta, но отличается от него наружными панелями кузова, дизайном и рядом других особенностей.

Вместе с тем, этот автомобиль, спроектированный на платформе MQB, является одной из самых популярных машин в КНР.

Седан комплектуется как 1,5-литровым мотором мощностью 110 лошадиных сил, работающим в паре с 6-скоростным «автоматом», так и 1,4-литровым турбомотором, выдающим 150 л.с. Связку последнему составляет 7-скоростной робот.

Длина Lavida Qihang составляет 4678 мм, ширина – 1806 мм, высота – 1474 мм. В список оснащения машин, поступающих на российский рынок, входят: круиз-контроль, кондиционер, 12-дюймовая цифровая комбинация приборов, 10,25-дюймовый ЖК-дисплей, интеллектуальная навигация и многое другое.

В Россию ввозят как машины в обычной версии, так и исполнении Star Edition (на фото ниже), отличающиеся от простых Lavida Qihang спортивным имиджем. Такие автомобили оснащаются мелкоячеистой «звездной» радиаторной решеткой со светодиодной полосой, а также могут похвастать другими бамперами и колесными дисками.

Что касается цен, то машины 2023 года выпуска оценены на нашем рынке в сумму от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Это почти в 2 раза дороже, чем за них просят в Китае.