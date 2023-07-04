В Россию привезли гигантский кроссовер Volkswagen

Рынок автомобилей в России, ввезенных параллельным способом, продолжает расширяться за счет моделей, которые пригоняют к нам из Китая. Причем это не всегда машины «поднебесных» автопроизводителей, а порой и европейских.

Одним из очередных пополнений в этом списке оказался кроссовер Volkswagen. Но не просто большой, а самый крупный в SUV в истории немецкого автопроизводителя.

Речь идет о модели Talagon. Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию большими партиями начали поступать такие кроссоверы VW 2023 года выпуска. Их поставками занимаются так называемые «серые» дилеры, переправляя в РФ через порт во Владивостоке и оформляя машины для дальнейших продаж в стране.

Официальный дебют VW Talagon состоялся в 2021 году. Модель была построена специально для КНР совместным предприятием FAW и Volkswagen. Главная «фишка» этого вседорожника заключается в его габаритах.

Автомобиль, построенный на платформе MQB, обладает длиной 5152 мм, шириной – 2002 мм и высотой – 1795 мм. Для сравнения, это на 113, 13 и 22 мм больше, чем размеры Volkswagen Teramont, который ранее считался самым крупным SUV от VW.

Внутри машины располагается три ряда сидений. В качестве двигателя задействован безальтернативный 2-литровый турбомотор, выдающий 220 лошадиных сил. Он работает с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Привод – полный.

Цены на ввезенные параллельным способом машины в зависимости от оснащения начинаются с отметки в 5 миллионов 120 тысяч рублей и доходят до 6 миллионов 900 тысяч рублей.