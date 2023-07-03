Полностью новый Suzuki Swift представят в конце 2023 года: подробности

Компания Suzuki готовит к выходу на местный японский рынок новое поколение своего популярного хэтчбека Swift. Накануне стали известны не только его предполагаемые сроки премьеры, но еще и некоторые подробности.

Японские СМИ утверждают, что презентация нового Swift состоится в конце 2023 года, а «оспортивленная» модификация этой модели будет представлена в 2024-м.

Одной из главных особенностей модернизированной 5-дверки станет появление в ее линейке новой силовой установки, разработанной компанией Toyota. Ожидается, что это будет гибрид на базе 1,2-литрового 3-цилиндрового бензинового ДВС, работающего по циклу Аткинсона, что позитивным образом скажется на топливной экономичности автомобиля.

Рендер нового Suzuki Swift

При этом самые дешевые версии нового Swift практически наверняка продолжат использовать прежний 1,2-литровый бензиновый мотор Dualjet, работающий в паре с 5-скоростной МКПП или автоматизированной трансмиссией.

Что касается оспортивленного варианта этой модели с приставкой Sport, то в случае с ним под капотом хэтчбека может расположиться 1,4-литровый «наддувный» бензиновый агрегат K14D, дополненный мягкой гибридной технологией.

Рендер нового Suzuki Swift Sport

Изменится новый Swift должен не только в техническом плане, но и внешне. В будущей генерации 5-дверка может получить более угловатый дизайн по сравнению с актуальным поколением, а также другую радиаторную решетку, узкие фары со светодиодными элементами, искусственные вентиляционные отверстия в бампере.

Тогда как отличительной особенностью Swift Sport станут другие панели кузова, затемненные стойки, выступающие колесные арки и спойлер на крыше.