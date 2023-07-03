Полностью новый Suzuki Swift представят в конце 2023 года: подробности

Компания Suzuki готовит к выходу на местный японский рынок новое поколение своего популярного хэтчбека Swift. Накануне стали известны не только его предполагаемые сроки премьеры, но еще и некоторые подробности.
Японские СМИ утверждают, что презентация нового Swift состоится в конце 2023 года, а «оспортивленная» модификация этой модели будет представлена в 2024-м.
Одной из главных особенностей модернизированной 5-дверки станет появление в ее линейке новой силовой установки, разработанной компанией Toyota. Ожидается, что это будет гибрид на базе 1,2-литрового 3-цилиндрового бензинового ДВС, работающего по циклу Аткинсона, что позитивным образом скажется на топливной экономичности автомобиля.
При этом самые дешевые версии нового Swift практически наверняка продолжат использовать прежний 1,2-литровый бензиновый мотор Dualjet, работающий в паре с 5-скоростной МКПП или автоматизированной трансмиссией.
Что касается оспортивленного варианта этой модели с приставкой Sport, то в случае с ним под капотом хэтчбека может расположиться 1,4-литровый «наддувный» бензиновый агрегат K14D, дополненный мягкой гибридной технологией.
Изменится новый Swift должен не только в техническом плане, но и внешне. В будущей генерации 5-дверка может получить более угловатый дизайн по сравнению с актуальным поколением, а также другую радиаторную решетку, узкие фары со светодиодными элементами, искусственные вентиляционные отверстия в бампере.
Тогда как отличительной особенностью Swift Sport станут другие панели кузова, затемненные стойки, выступающие колесные арки и спойлер на крыше.