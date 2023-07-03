В Россию привезли лучший компактный кроссовер в мире

Компания Mazda долгое время собирала такие машины на предприятии во Владивостоке, но, как известно, эта площадка больше не работает с японским автопроизводителем, а значит кроссоверы CX-5 поступают на наш рынок по параллельному импорту.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения популярных «серых» импортёров, с недавних пор в Россию начали поступать «паркетники» Mazda CX-5 2023 года выпуска. Они интересны тем, что считаются лучшими компактными кроссоверами.

Согласно отчету авторитетного американского издания «US.News and World Report», Mazda CX-5 2023 года за совокупность качеств, включающих в себя комфортную езду, управляемость, надежность и качественные материалы отделки получила наибольший балл (8,7), опередив Hyundai Tucson (8,5 балла) и своего «старшего» родственника Mazda CX-50 (8,2 балла).

В Россию новые CX-5 ввозят как в версиях с 2-литровым, так и 2,5-литровым атмосферниками, связку которым составляет автоматическая трансмиссия. Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Цены на леворульные машины 2023 года выпуска начинаются с отметки в 2 миллиона 900 тысяч рублей и доходят до 4 миллионов 800 тысяч рублей в зависимости от версии и жадности дилера.