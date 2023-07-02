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Этот трехколесный грузовичок способен разгоняться до скорости свыше 240 км/ч

Но лучше это не делать

Текст: Михаил Романченко
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Итальянский производитель мототехники Piaggio в свое время продавал не только 2-колесные, но и 3-колесные модели. Одна из них долгое время трудилась на одном из заводов в США, перевозя грузы на короткие расстояния. Впоследствии ее приобрел один из энтузиастов и превратил в суперскоростное транспортное средство.

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Как утверждают обнаружившие Piaggio Ape блогеры с YouTube-канала «Motor Addict», 3-колесный утилитарный грузовик, известный как крепкая рабочая лошадка, получил мотор от одного из самых быстрых мотоциклов компании Suzuki – спортбайка Hayabusa.

Силовой агрегат расположили в грузовом отсеке, сколотив для него специальный деревянный короб с небольшим навесным замком для того, чтобы двигатель не украли.

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В чем заключалась цель такой переделки – не уточняется. Как и не раскрываются все характеристики получившейся безумной смеси. Впрочем, одно сейчас можно сказать точно. При желании этот милый 3-колесный мотоцикл можно разогнать до скорости более 240 километров в час.

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Правда сразу стоит задуматься о том, насколько это безопасно, поскольку никаких доработок по технической части, кроме установки в Piaggio Ape очень мощного двигателя, не производилось. 

Источник:Motor Addict/YouTube

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