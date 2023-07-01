Как защитить машину от града без гаража: несколько способов

Град является, пожалуй, одним из самых неприятных для автомобилистов природных явлений, поскольку ставит под серьезную угрозу наиболее дорогую деталь машины – ее кузов. Существует мнение, что отбить небесный артобстрел практически невозможно, но это не совсем так. Правда к такому развитию событий придется подготовиться.

Первое, что стоит помнить, если град застал автомобиль в движении необходимо оперативно подыскать место для остановки. Не сделав это машина пострадает куда сильнее, чем если бы находилась в статичном положении (скорости авто и падения града суммируются).

Но куда лучше, если в непосредственной близости есть что-то вроде крытой парковки, козырька АЗС или на худой конец даже эстакада. Ничего подобного не найти? Тогда придется действовать с риском для себя.

Опытные автомобилисты советуют использовать для защиты машины от града коврики в салоне автомобиля, тогда как ковер в багажнике или полку (если они есть) можно использовать для того, чтобы накрыть максимально подверженную ударам и самую большую площадь кузова автомобиля – его крышу.

Как вариант, можно задействовать для защиты кузова любые вещи в салоне, включая даже солнцезащитную шторку. Правда есть нюанс, в случае, если ветер будет сильным, все эти подручные средства разлетятся по всей округе, так что лучше попытаться зажать их края между дверьми или крышкой капота.

Проще будет справиться со стихией, если в машине ждет своего часа специальный тент, который накачивается с помощью компрессора. Впрочем, его эффективность остается под вопросом. Ведь, как правило, крупный град длится не более 5 минут, а время на надевание этого пластикового чехла и его надувание занимает примерно столько, сколько разгулявшаяся стихия.

И напоследок самый важный момент. Нужно помнить, что нахождение под крупным градом несет в себе риски не только для машины, но и для ее владельца.

Неудачное попадание куска льда в человека в попытках защитить кузов и стекла автомобиля может привести к серьезным травмам, последствия которых могут быть куда неприятнее даже нескольких десятков вмятин на крыше и капоте машины.