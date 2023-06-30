Первый полностью электрический кроссовер Suzuki впервые попался на камеру

В то время как большинство автопроизводителей, в том числе и японских, уже успели не только разработать, но и вывести в продажу собственные электрические кроссоверы, компания Suzuki только-только решила сделать шаги в эту сторону.

В начале 2023 года марка представила концептуальный «паркетник» eVX, работающий полностью на электроэнергии, а на днях его впервые заметили в ходе обкатки на дорогах Европы.

Традиционно для еще официально не дебютировавшей серийной модели кузов прототипов, попавшихся в объективы фотошпионов, был сильно закамуфлирован. Впрочем, уже даже по очертаниям машины можно понять, что ее дизайн окажется тесно связан с концептом, представленным полгода назад.

Автомобилю достанутся те же пропорции, что и у прототипа, широкие задние крылья, спрятанные в кузове дверные ручки и что-то вроде светодиодной панели задних фонарей, которая скрывается под черной пластиковой маскировкой.

Но в экстерьере не обойдется и без изменений. Так, к примеру, Х-образные светодиодные фары по всей видимости будут заменены на более традиционные цельные световые блоки.

Размеры Suzuki eVX должны оказаться точно такими же, какие были у одноименного концепта. Его длина, напомним, составляла 4300 мм, ширина – 1800 мм, а высота – 1600 мм.

Судя по единственной фотографии салона, внутри водителя будет ждать двухспицевое рулевое колесо, а также центральная консоль, которая совершенно не похожа на эту деталь в современных моделях Suzuki.

О технической стороне машины пока ничего неизвестно, но концепт-кар комплектовался тяговой батареей на 60 кВт/ч, которая в теории способна обеспечивать ему запас хода до 550 км.

Будет ли у товарного кроссовера такой же аккумулятор или же более емкий узнаем еще нескоро. Дебют серийного Suzuki eVX запланирован только на 2025 год.