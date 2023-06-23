До России доехал самый надежный автомобиль Toyota

Компания Toyota пополнила свою модельную линейку, представленную на российском рынке, новым кроссовером. Но не простым, а выделяющимся на фоне всех остальных моделей своей беспроблемностью.

Речь идет о «паркетнике» с именем Corolla Cross. Такие машины с недавних пор поступают в РФ по параллельному импорту, а значит без участия самого автопроизводителя.

Это автомобили 2023 года выпуска, предложенные как в бензиновой, так и гибридной версиях. Мощность первой составляет 169 лошадиных сил, а второй – 140 л.с. В качестве трансмиссии в обоих случаях используется вариатор CVT, а привод может быть только передним.

Эта модель Toyota интересна тем, что является самой надежной в линейке японского концерна. Согласно анализу авторитетного издания «Consumer Reports», кроссоверы 2023 года получили наилучшие оценки в ходе опроса их владельцев среди всех «Тойот», опередив по этому показателю Corolla Hybrid и Prius.

Напомним, в основе Toyota Corolla Cross лежит модульная платформа TNGA-C. Подвеска спереди – МакФерсон, сзади – балка. Длина автомобиля равна 4490 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм, а размер колесной базы составляет 2640 мм. Таким образом этот кроссовер гораздо компактнее бестселлера RAV4.

Цены на новые Corolla Cross в России начинаются с отметки в 2 миллиона 5 тысяч рублей (праворульный гибридный вариант) и доходят до цифры в 3 миллиона 600 тысяч рублей (бензиновая версия с левосторонним расположением рулевой колонки и педалей).