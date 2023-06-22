Тюнеры из DMC прокачали простой Lamborghini Huracan до экстремальной версии STO

Некоторые владельцы Lamborghini Huracan мечтают о том, чтобы сменить его на экстремальный вариант STO, но существует сразу несколько проблем. Первая заключается в том, что такая машина ориентирована на езду по треку, а значит чрезвычайно жесткая, а вторая – в ее цене.

Впрочем, тюнеры из DMC нашли как решить оба этих вопроса, подготовив пакет доработок под названием STO Facelift.

Обвес включает в себя не только все визуальные атрибуты, которыми обладает трековая версия Huracan STO, но еще и бонус в виде почти 700 лошадиных сил мощности.

Комплект можно установить как на стандартный Huracan LP610-4, так и на вариант Evo и даже версию Performante. В его арсенал входят: новый бампер, другая передняя часть кузова с активными воздушными каналами, вентилируемые передние крылья, боковые юбки, а также копия заднего антикрыла STO и такой же диффузор.

За придание машине ноток уникальности отвечают кованые колесные диски HRE собственного дизайна.

Но на внешнем виде доработки не заканчиваются. Благодаря перестроенному блоку управления двигателем и титановой выхлопной системе фирмы ZESAD мощность Huracan можно увеличить до отметки в 700 лошадиных сил.

Сколько стоит такой комплект – не уточняется, но в любом случае эта сумма будет гораздо меньше, чем разница в цене между простым Huracan и его версией STO.